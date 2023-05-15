Almanya ve İtalya’dan seçim yorumu

Türkiye'deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili Almanya ve İtalya'dan açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, Türkiye'de seçime katılım oranının yüksek olmasının Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer verdiğini gösterdiğini söyledi.

Sasse ve Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de, Türkiye'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendirdi. Türkiye'deki seçimleri AGİT'in gözlemcilerinin de takip ettiğini anımsatan Sasse, seçime ilişkin gözlemleri değerlendirmek için gözlemcilerin raporlarının bekleneceğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Hebestreit ise “Şu anda önemli uluslararası kararlarda herhangi bir etki ya da gecikme görmüyoruz. Bu demokrasilerde standart süreçtir ve bunu da iyi buluyoruz” dedi.

“TÜRK HALKININ İRADESİNE SAYGI DUYUYORUZ”

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili olarak Türk halkının iradesine saygı duyduklarını belirtti.

Sasse, Türkiye'de seçime katılım oranının yüksek olmasının Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer verdiğini gösterdiğini söyledi: “Seçime katılım oranının çok yüksek olması, özellikle Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer verdiğini ve bunu kullandığını göstermiştir” dedi.

Türkiye'deki seçimleri AGİT'in gözlemcilerinin de takip ettiğini anımsatan Sasse, seçime ilişkin gözlemleri değerlendirmek için gözlemcilerin raporlarının bekleneceğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Hebestreit ise demokratik süreçlerin işlemesine kimsenin karşı olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Demokratik seçimleri memnuniyet verici bulduklarını belirten Hebestreit, “Olması gereken budur. Seçim kampanyasının da adil çerçevede geçmesi her zaman ifade ettiğimiz bir dileğimizdir” ifadesini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz’ün dış politika danışmanı Jens Plötner’den Türkiye’deki seçimler hakkında bilgi aldığını kaydeden Hebestreit, “Türkiye’de konsolosluk temsilciliğimiz var. Elbette tüm açık kaynakları da değerlendirerek bilgilendirme yapıldı” şeklinde konuştu.

AKDENİZ’İN İSTİKRARI İÇİN…

Tajani, İtalyan Il Messaggero gazetesine verdiği demeçte uluslararası gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de dün cumhurbaşkanı ve genel seçimin yapıldığını anımsatan Tajani, “Türkiye, bizim için NATO’da ve Akdeniz’in istikrarı için ana muhataplardan biri olarak kalmaya devam ediyor” yorumunu yaptı.

Tajani, Ukrayna’daki savaşın uzun sürmesi ve Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının uzamamasına ilişkin soruya da , “Bu düşünmek istemediğimiz bir senaryo. Yoksulluk içindeki milyonlarca insanın hayatı tehlikede. Sahraaltı Afrika’da ve Afrika’nın merkezindeki ülkelerde, Sudan'daki savaşla beraber göç konusunda çok tehlikeli bir süreci harekete geçirme riski taşıyan bir kriz ortaya çıkabilir” yanıtını verdi. (AA)

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