Avrupa turuna çıkan Zelenskiy, İngiltere Başbakanı’yla görüştü

Avrupa turunu İngiltere'de sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere’de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, “Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile tekrar görüşmekten mutluluk duyuyorum. Ukrayna’nın zaferi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık sosyal medya hesabından Zelenskiy’in ziyaretine dair yapılan açıklamada ise, “Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’in acımasız işgaline karşı Ukrayna’nın devam eden askeri direnişi konusunda Başbakan Rishi Sunak ile görüşmek üzere İngiltere’ye geldi” denildi. Daha önce de iki liderin, İngiltere Başbakanı’nın kır evi olan Chequers’da görüşmelerde bulunacağı ve Zelenskiy’in, Sunak’ın bu konutta ağırladığı ilk dünya lideri olacağı belirtilmişti.

UKRAYNA’YA İHA DESTEĞİ

Öte yandan İngiltere Başbakanlığı Basın Ofisi, Başbakan Sunak’ın bugün Ukrayna’ya uzun menzilli saldırı İHA’ları gönderilmesine onay vereceğini de duyurdu.

Açıklamada, “Başbakan bugün İngiltere’nin yüzlerce hava savunma füzesi ve 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip yüzlerce yeni uzun menzilli saldırı İHA’sı da dahil olmak üzere daha fazla insansız hava sistemi tedarik edeceğini teyit edecek. Tüm bunlar, Ukrayna devam eden Rus işgaline karşı direnişini yoğunlaştırmaya hazırlanırken önümüzdeki aylarda teslim edilecek” ifadeleri yer aldı. (DHA)

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