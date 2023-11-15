BMGK, Gazze tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana, kentteki insani durumla ilgili diğerlerinin veto edilmesinin ardından 5. kez sunulan tasarıyı oyladı.

Tasarı, 15 üyeden 12’sinin “evet”, 3’ünün “çekimser” oyuyla kabul edildi.

ABD, Rusya ve İngiltere çekimser oy kullanan ülkeler oldu. Konsey, Rusya’nın “insani ara” yerine ateşkes ifadesinin yer almasına yönelik değişiklik önerisini reddetti.

ÇEKİMSER ÜLKELERDEN AÇIKLAMALAR

Oylama sonrasında açıklamada bulunan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, “Hamas’ın terör faaliyetlerini kınamamanın hiçbir gerekçesi olamaz. Hamas bu çatışmayı tetikledi.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise Filistin halkının çektiği acı ve kaybı anlamanın mümkün olmadığını belirterek “Bu karar hayat kurtaracaktır. Daha fazla yoldan yardımın hızlı bir şekilde girebilmesi için ortaklaşa hareket etmemiz gerekiyor.” vurgusunu yaptı.

Kararda açık bir şekilde “Hamas’ın terör faaliyetlerini” kınanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Woodward, bu nedenle çekimser oy kullandıklarını aktardı.

Woodward, kararın BMGK’nin tek bir sesle konuşmasını sağladığı ve yardım ulaşımının önünü açtığı için önemli olduğunu söyledi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Malta’nın sunduğu kararda çok büyük eksiklikler olduğunu ancak insani boyuta ağırlık verdiği için veto etmediklerini ifade etti.

Temel eksikliğin kararda acil ateşkes çağrısına yer verilmemesi olduğunu kaydeden Nebenzia, bunun en büyük öncelik olması gerektiğini söyledi.

Nebenzia, “Geçici aralar sadece askeri faaliyetlerin daha güçlü bir şekilde geri dönmesini sağlar.” değerlendirmesini yaptı.

TASARIDA NELER YER ALIYOR?

Malta'nın sunduğu karar tasarısında insani ateşkes yerine “çatışmalara insani ara” verilmesi ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde Gazze Şeridi'nde koridorlar oluşturulması talep ediliyor.

Hamas tarafından öncelikle çocuklar olacak şekilde tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapılan karar tasarısında, Gazze’deki sivil halkın temel ihtiyaçlarının tedarik edilmesinin engellenmesine son verilmesi isteniyor.

Karar tasarısında söz konusu uygulamaların özellikle çocuklar üzerinde büyük yük oluşturduğuna işaret edilirken, yardımların çocukların ve tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Koordinasyon ve önden bilgilendirmenin önemi dile getirilen karar tasarısında, özellikle BM ile çocuklar, hastalar ve personelin hareketi konusunda iletişim içinde olunması talep ediliyor.

4 KERE VETO EDİLMİŞTİ

Gazze'deki insani durumla ilgili BMGK, 7 Ekim'in ardından 4 karar tasarısını ele aldı.

İlk olarak Rusya'nın 17 Ekim'de sunduğu ve “insani ateşkes” talep edilen karar tasarısına ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya ‘hayır' oyu kullanmıştı.

Bunun ardından Brezilya'nın “çatışmalara ara verilmesini” talep eden karar tasarısı, 18 Ekim'de ABD tarafından veto edilmişti.

Daha sonra 26 Ekim'de “ülkelerin meşru müdafaa hakkına” değinen ABD tasarısı Rusya ve Çin tarafından, aynı gün Rusya'nın insani ateşkes çağrısı ihtiva eden karar tasarısı da ABD ve İngiltere tarafından veto edilmişti.

Karar tasarıları geçmese de, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda, 121 ülke Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapılan tasarıya “evet” oyu vermişti.

BMGK’de kararın onaylanması için 9 ülkenin “evet” oyu vermesi ve hiçbir daimi üyenin kararı veto etmemesi gerekiyor. (AA)