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Bunun adı trajedi: 1.5 yıl önce evinde ölen adamı böyle buldular

Almanya'nın Chemnitz kentinde yaşayan 70 yaşındaki bir adamın öldüğünü kimsenin 1.5 yıl boyunca fark etmemesi ülke medyasında gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:53 - 05 Haziran 2023 Güncellenme:
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Bunun adı trajedi: 1.5 yıl önce evinde ölen adamı böyle buldular

Almanya’nın doğusundaki Chemnitz kentinde yaşanan olay ülke gündemine oturdu…

Şehirde bir apartman dairesinde yaşayan 70 yaşındaki Latislav B.’nin komşuları evden garip kokular gelmeye başlayınca durumdan şüphelendi ve yetkililere haber verdi.

Evde yalnız yaşayan adamın öldüğü kanepede kalıntılar, bere ve kumanda kaldı.

Eve gelen polisler kapıyı çalmalarına rağmen içeriden yanıt alamayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Bir oda bir salon eve giren polisler ise karşılarında şoke edici bir manzarayla karşılaştı. Yetkililer adamın cansız bedeninin kanepe üzerinde çürüdüğünü fark etti.

Yapılan incelemeler sonucunda Latislav B.’nin yaklaşık 1.5 yıl önce kanepe üzerinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Hiçbir arkadaşı ve komşusu olmayan Latislav B.’nin kanepesinin üzerinde kalıntılar, kıyafet ve aksesuarlarıyla birlikte televizyon kumandası bulundu.

Yetkililerin incelemeleri sonrasında evi temizlemeye gelen “profesyonel olay yeri temizlik personeli” Thomas Kundt yaşadıklarını anlattı. Geçmişte de evde yalnız kalan kişilerin cansız bedenlerini ve evlerini temizlediğini söyleyen Kundt, “Bu gerçekten çok uzun bir süre. Bu adamın gerçekten hiçbir akrabası, arkadaşı ya da tanıdığı bile yoktu. Temizlik sırasında fotoğraf bulamadık, kira ödenmişti ve posta kutusu da boştu” dedi.

Polise haber veren komşuları Mandy ve Maurice ise, “Balkonda kıyafetlerin kurutulması için bir askı vardı fakat kimse bunu toplamadı ve kıyafetler de giderek kirleniyordu. Kimseyi gizlice gözetleme amacımız yoktu ama bir süre sonra dayanamadık ve yetkililere haber verdik” dedi.

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