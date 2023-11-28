Çöken tünelde 17 gündür mahsur kalan işçiler için zamanla yarış… Tehlikeli süreç başladı

Hindistan'da 17 gündür çöken tünelde mahsur kalan 41 işçiye birkaç metre kala sondaj makinesinin kırılması kurtarma çalışmalarını zora soktu. Ekipler şimdi dikey sondaj yoluyla işçilere ulaşmaya çalışacak ama tünelin tamamen çökme riski endişe yaratıyor.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’da 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçiyi kurtarma çalışmalarında tehlikeli sürece girildi.

İnşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçiyi kurtarma mücadelesi dünyada da gündem olurken, tünel üzerlerine çökmeden işçileri sağ salim kurtarmak için günlerdir çok hassas bir çalışma yürütülüyor.

Yetkilerden yapılan açıklamalara göre, işçilere daha güvenli yoldan ulaşma çabaları son aşamada işe yaramayınca, enkaza dik olarak ulaşmak amacıyla tehlikeli yöntem uygulamaya kondu.

60 metre derinde sıkışan işçileri çıkarmak için metrelerce kaya ve metali delen ABD yapımı sondaj aletinin kırılması sonucu, enkaza sadece birkaç metre kala çalışmalar durdu.

Uzun süredir devam eden aksaklıklar nedeniyle uzayan kurtarma çalışmalarında, elle çıkışı açmaya çalışan ekipler bir yandan da bir başka yerde 82 metre derinlikteki alana sondaj makineleriyle ulaşmaya çalışıyor.

TAMAMEN ÇÖKEBİLİR

Ulusal Yol ve Altyapı Kurumu Başkanı Anshu Manish Khalkho, sondaj sırasında tünelin çökme riskine dikkat çekerek “Kayalık alan çok hassas durumda. Biz kazdıkça daha fazlası çıkıyor ama elimizdeki tüm teknikleri kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

Uzmanlar dikey sondajın dağlık alanda titreşim yaratarak tünelin tamamen çökmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Açılan boru yardımıyla yiyecek ve ilaç ulaştırılan işçilerden bazılarının hastalanması da endişe yaratıyor. İşçilerin yakınları enkaz çevresinde heyecanla sevdiklerinin kurtarılmasını bekliyor.

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