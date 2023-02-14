Dünya medyasından deprem analizi: Erdoğan ters tepkiyle karşı karşıya

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde 30 binden fazla insan yaşamını yitirirken İngiltere'nin köklü gazetelerinden Financial Times dikkat çekici bir haber yayınladı. Gazete imar affı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkilerin yükseldiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken 1888’den beri yayın hayatına devam eden İngiliz Financial Times merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili bir haber yayınladı.

Gazetenin Türkiye’deki muhabirleri Adam Samson ve Ayla Jean Yackley imzalı haberde, “Deprem Türkiye’deki gelişigüzel bina standartlarını ortaya çıkarırken Erdoğan eleştiri altında” başlığı kullanıldı. Haberde, “Ülkenin doğal felaketlerle dolu tarihi bilinirken 2018’de milyonlarca binaya af çıkması ile birlikte Cumhurbaşkanı tepkiyle karşı karşıya” denildi.

Haberde, “Erdoğan hükümeti imar affı ile 7.4 milyon başvuruyu onayladı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre o dönem başvurulardan 24 milyar TL gelir elde edildi. Bu para o dönemin parasıyla 4.2 milyar dolara denkti. Çevre uzmanları imar affının seçim kazanmak için bir hamle olduğunu söyledi” denildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu konuyu gündeme getirdiği belirtilirken, “Kritik seçimlere üç ay kala eleştiriler depremin Erdoğan için ne kadar büyük bir siyasi sorun olduğunu ortaya koyuyor. Erdoğan zaten toplumdan hükümetin deprem bölgesine geç gitmesinden, yavaş olmasından ve organize olamamasından dolayı eleştirilerle karşı karşıyaydı” yorumu yapıldı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve çok sayıda şehir ve ülkede hasara sebep olan depremin 1939’daki depremden beri en korkunç felaket olduğuna dikkat çekilirken resmi verilere göre yaklaşık 13 milyon binanın güncel standartlara uygun olmadığı belirtildi. Financial Times’ın haberinde 2019’daki yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay ve Kahramanmaraş’ta imar affını övdüğü ve, “İmar affı ile Hatay’da 205 bin vatandaşımızın sorunlarını çözdük” dediği de hatırlatıldı. Haberde Hatay’ın depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğuna da dikkat çekildi.

Financial Times’ta yayınlanan haber, “Türkiye’de seçmen Mayıs ayında sandığa gidecek ve bu seçimin 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan’ın en zor seçimi olacağı tahmin ediliyordu. Erdoğan’a destek Erdoğan’ın gelenekdışı ekonomik politikaları ile birlikte artan yüksek yaşam maliyetleri ile düşmüştü. Muhalefet de henüz karşısına çıkacak bir aday belirlemedi” ifadeleriyle son buldu.

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