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Ege’de facia yaşandı: Kargo gemisi Midilli açıklarında battı

Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisinin battığı bildirildi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 14:39 - 26 Kasım 2023 Güncellenme:
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Ege’de facia yaşandı: Kargo gemisi Midilli açıklarında battı

Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır’dan İstanbul’a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

Ada’nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi.

Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.

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