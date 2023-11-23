Emlak ve barınma krizi büyüyor: 19 bin TL’lik kiralık ilanı tepki çekti

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve barınma sorunu giderek büyürken benzer bir durum uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Emlak piyasasının ulaşılamaz seviyelere geldiği Kanada’nın en büyük şehri Toronto’da yayınlanan bir kiralık ilanı “bu kadarına da pes artık” dedirtti…

Sosyal medyada paylaşılan ilanda, “rahat ve uyumlu bir kadın oda arkadaşı arandığı” belirtiliyor. Ayda 900 Kanada doları (yaklaşık 19 bin TL) istenen ilanda ise bu paranın karşılığında 1.5 kişilik bir yatağın oda arkadaşıyla paylaşılması bekleniyor.

900 Kanada dolarının yanı sıra 1900 dolar kapora ve anahtar için de 100 dolar isteniyor. TikTok üzerinde hızla yayılan ve büyük tepki çeken ilanda, göl manzarası olduğu da belirtiliyor.

“EMLAK PİYASASI DAHA KÖTÜYE GİDEMEZ DİYE DÜŞÜNÜRKEN…”

Emlakçı Anya Ettinger, “Bu durum çok kötü. İnsanlar bu şehirde kalmak için bu tür yerlerde yaşamak zorunda kalıyor. Kiralık ev piyasası daha da kötüye gidemez diye düşünürken karşıma bu çıktı” dedi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, 1.5 kişilik yatakta birbirini tanımayan 2 kişinin yatmasının çok rahatsız edici olduğu belirtilirken, “Şehirde yaşam maliyetleri çok fazla. İnsanların gelirinin büyük kısmı kiraya gidiyor” dedi.

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