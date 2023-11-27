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Erdoğan, Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Yayınlanma: 19:02 - 27 Kasım 2023 Güncellenme:
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Erdoğan, Sanchez ile görüştü

Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

“DURUŞUNUZ KIYMETLİ”

Erdoğan görüşmede, “İspanya hükümetinin İsrail’in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin’in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu” ifade etti.

Erdoğan, “Türkiye’nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu” belirtti.

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