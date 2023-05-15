Financial Times’tan seçim analizi: Muhalefet ruhunu arıyor

Dünya, Türkiye'deki seçimleri konuşmaya devam ederken, İngiliz Financial Times gazetesi muhalefet ile ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı.

“Seçim sonucunda Erdoğan’ın önde olması Türkiye’de muhalefetin ruhunu arama çabalarını hızlandırdı” başlığı kullanılırken, “Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu iki hafta sonra yapılacak ikinci tur seçimlerinde çok zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarını bitirmek yerine Pazar günü yapılan seçimler muhalefet bloğunun ruhunu arama sürecini tetikledi” denildi.

“KILIÇDAROĞLU İÇİN EN KÖTÜ SENARYO”

Muhalefet Erdoğan’ın ilk tur zaferini reddederken, çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’na en kötü senaryolardan birini ortaya koyuyor.

Erdoğan’ın dün gece yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu ile dalga geçtiğine de dikkat çekilirken, “Seçmenin yorgunluğu muhalefet için ciddi bir sorun olacak” yorumu yapıldı. Gazete, Kılıçdaroğlu’nun hem AKP’den hem de Millet İttifakı bünyesindeki partilerle mücadele edebileceğini yazdı. Financial Times, “İyi Parti lideri Akşener Mart ayında adaylığı reddetmişti. Şimdi bazı muhalefet destekçileri partiler arasında kırılmalar olmasından endişe ediyor” hatırlatmasını da yaptı.

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