Gazze’de ateşkes anlaşması belirsizliği

İsrail basınına göre Gazze'de insani aranın başlaması uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklara takıldı.

Sozcu.com.tr

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İsrail basınında yer alan haberlere göre uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklar nedeniyle Hamas’la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın başlaması ertelendi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberde, esir takası ve Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara insani ara verecek uzlaşıdan umutlu olunduğu belirtildi. Uzlaşı maddelerinde hala bazı boşlukların olduğu ancak görüldüğü kadarıyla halihazırda işlerin yolunda gittiği vurgulanan haberde, “Katarlılar, çarşamba gecesi Hamas’ın mutabakatı imzalamadığı bilgisini bizlere iletti. Görüldüğü kadarıyla kendisini ilgilendiren bir durum söz konusu” ifadeleri kullanıldı.

Bazı maddelerdeki boşluklar nedeniyle Hamas’la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiğine işaret edilen haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakın kaynakların da “halihazırda bir ateşkes olmamakla birlikte mutabakatın gerçekleşeceği yönünde umutlu olduklarına” işaret edildi.

Öte yandan İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Hamas’ın İsrail tarafından kabul edilmeyecek bazı konulardaki ısrarı sebebiyle esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiği savunuldu.

‘GECİKMELER OLABİLİR’

Bugün serbest kalması beklenen esirlerle ilgili İsrail’e herhangi bir listenin teslim edilmediği kaydedilen haberde, İsrailli üst düzey bir yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:

“Müzakerelerdeki görüş farklılıkları sebebiyle gecikmeler olabilir ancak görüşmelerin sekteye uğramasına yol açmaz. Bu, Katar’ın dün gece İsrail’e ilettiği mesajla da uyuşuyor. Dolayısıyla anlaşma tehlikede değildir. Savaş, önceki günlerdeki gibi devam ediyor. İlk rehineler geri dönünceye kadar ateşkes olmayacak. İlk rehineler gelince ateşkes olur.”

MISIR TARİH VERDİ

Öte yandan Mısır, Gazze Şeridi'nde çatışmalara ara verecek insani aranın, taraflar arasındaki görüşmelerin gidişatına göre, cuma günü yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.

Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, ülkesinin Gazze'de Şeridi'nde yürürlüğe girmesi konusunda mutabakata varılan insani araya ilişkin taraflarla iletişim ve istişareleri sürdürdüğünü belirtti. (AA)

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