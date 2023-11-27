Gazze’de insani ara uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’deki insani aranın uzatıldığını açıkladı.

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır’la, insani aranın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

150 TIR YARDIM ULAŞTIRILDI

Filistin Kızılayı, 24 Kasım sabahı uygulamaya giren insani ara süresince Gazze Şeridi’nin kuzeyine yaklaşık 150 tır yardım ulaştırdıklarını, 40 tır yardımın da yolda olduğunu açıkladı.

Gıda, su, insani ve tıbbi yardım malzemelerini içeren yardımların gönüllüler aracılığıyla temel ihtiyaçlardan yoksun yerinden edilmiş kişilere dağıtıldığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı, bugün 40 TIR yardımın daha Gazze’nin kuzeyine ulaştırılmak üzere kontrol noktasından geçtiğini belirtti.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. (AA)