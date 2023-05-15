Gizemli sarsıntılar yetkilileri harekete geçirdi

Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası'nda bilim insanlarını şaşırtan gizemli sarsıntıların "bilinmeyen kaynaktan gelen akustik basınç dalgalarından" kaynaklandığı ileri sürülürken olaya ilişkin araştırmalar devam ediyor.

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Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırmalar (GEUS) kurumundan yapılan açıklamada, küçük ölçekteki sarsıntıların, sanılanın aksine deprem veya herhangi bir patlama kaynaklı olmadığı bildirildi.

GÜRLEME, TIKIRTI, SARSILMA…

Açıklamada, birçok bölge sakini tarafından sarsılma, gürleme, takırtı ve kulakta basınç şeklinde hissedildiği rapor edilen 2,3 büyüklüğündeki sarsıntıların, kaynağı tam olarak bilinmeyen atmosferdeki akustik basınç dalgalarından kaynaklandığı belirtildi.

EVİN DUVARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Sarsıntılara başlangıçta depremin veya Polonya’da süren askeri tatbikattan kaynaklanan patlamaların sebep olduğu kaydedilen açıklamada, sismologların bu ihtimallerin devre dışı olduğu kanaatinde oldukları ifade edildi.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sarsıntılar, yaklaşık 40 bin civarında nüfusa sahip Bornholm Adası’nda bir evin duvarında oluşan çatlaklar dışında herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı.

GEUS ve Danimarka İklim, Enerji ve Altyapı Bakanlığının olaya ilişkin araştırmalarının sürdüğü bildirildi. (AA)

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