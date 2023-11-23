Hizbullah, İsrail’e saldırıları yoğunlaştırdı

Hizbullah, İsrail'e ait 10 askeri noktaya saldırı düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Lübnan’daki Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyinde yer alan Safed kenti yakınlarındaki askeri noktaya yönelik 48 katyuşa füzesi fırlattığı, ayrıca sınır üzerindeki 9 askeri noktaya da saldırı düzenlediği belirtildi.

Hizbullah, İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında, sınırdan en az 10 kilometre mesafe yer alan Ayn Zeytim askeri noktasına 48 katyuşa füzesi fırlatıldığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail’in sınır üzerinde yer alan Harba Maar, Marabda, Birka Rişe, Cel el Alem, Ed-Duhayra, Ramim, Er-Rahib ve El Manara askeri noktaları ile Sasa yerleşim biriminde toplanan askerlerin “güdümlü füze ve uygun silahlarla” hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında da İsrail ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu ile 8 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 85’e yükseldi.

İRANLI BAKAN, NASRALLAH’LA GÖRÜŞTÜ

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Filistin, Lübnan ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüştü.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, Hizbullah lideri Nasrallah ile bir araya geldi. Filistin ve Lübnan’daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, bölgedeki durum, olayların gidişatına ilişkin mevcut olanaklar ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırganlığının durdurulması için gösterilen çabalar ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, dün gittiği Beyrut’ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati’nin yanı sıra Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas’ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ile de bir araya gelmişti.

Abdullahiyan, Beyrut ziyaretinden sonra Katar’a hareket edecek. (AA)