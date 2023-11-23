Hükümet toplantısında elektrikler kesildi, Paşinyan sinirlendi

Ermenistan hükümetinin toplantısında elektriklerin kesilmesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı sinirlendirdi.

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Ermenistan hükümeti, Başbakanı Paşinyan başkanlığında toplandı. Toplantı sırasında elektriklerin kesilmesi Paşinyan’ı sinirlendirdi.

Elektrikten sorumlu bakanı azarlayan Paşinyan, “Aynı konuyu daha kaç kez dile getirmem gerekiyor? Ülkemizdeki elektrik kaynağı kalitesiz ve ışıklar sürekli yanıp sönüyor, bu nedenle elektrik kesintilerinin yaşanması sürpriz olmuyor” ifadesini kullandı.

“ÇATIŞMA DÜZENİ İÇİNDE YAŞAYAMAYIZ” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Paşinyan, Ermenistan’ın uzun bir süre çatışma düzeni içinde yaşayamayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Biz bir devletiz ve kanunla, devlet düzeniyle zaten bir aradayız. Ermenistan uzun bir süre çatışma düzeni içinde yaşayamaz. Ekmek, elektrik, yol değil, devletin yok olduğu bir duruma düşebiliriz.

* Biz Avrupa ve Rusya'nın komşusu değiliz. Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran'ın komşusuyuz. Sorunların çözümünde öncelikle bu konuyu göz önüne almak zorundayız.

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