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İran’dan Türkiye seçimleri hakkında yorum

Dün gerçekleşen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi ile ilgili İran'dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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İran’dan Türkiye seçimleri hakkında yorum

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve 28inci Dönem Milletvekilliği Seçimine katılım oranının demokrasinin bir zaferi olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, “Yüksek seçmen katılımı Türkiye’de Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ve oylamaların başarıyla gerçekleştirilmesi, demokrasi için bir zafer işaretidir” dedi.

Kanaani, Türk halkını ve siyasi partileri tebrik etti.

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