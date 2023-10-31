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İsrail: Kızıldeniz’den atılan füzeyi düşürdük

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden atılan füze, hava savunma sistemince imha edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
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İsrail: Kızıldeniz’den atılan füzeyi düşürdük

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına doğru atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'den İsrail tarafına karadan karaya füze atıldığı aktarıldı. Söz konusu füzenin İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Kızıldeniz'de tespit edilen bir “hava tehdidinin” ardından savaş uçaklarının havalandığı ve söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.
İsrail ordusu, söz konusu füzenin nereden veya kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi vermese de yerel basın saldırının arkasında Yemen'deki İran destekli Husilerin olduğunu yazdı.

HAMAS KOMUTANINA SUİKAST

Öte yandan İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’a bağlı komutana suikast düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savaş uçakları, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) istihbaratına dayanarak, Hamas’ın Beyt Lahiya Taburu komutanı Nessim Ebu Acina’yı tasfiye etti” ifadelerine yer verildi.

Ebu Acina’nın geçmişte Hamas’ın “hava kuvvetlerin komutanı” olarak görev yaptığı, insansız hava araçları ve planör yeteneklerinin geliştirilmesinde rol oynadığı iddia edilen açıklamada, Ebu Acina’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi çevresindeki yerleşimlere “savaşçı” gönderdiği ileri sürüldü. (AA)

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