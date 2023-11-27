İsrail ordusu duyurdu: Rehineler serbest

İsrail ordusu, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

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İsrail ordusu ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalara verilen dört günlük aranın üzerine 2 günlük bir insani ara anlaşması daha yapıldı.

Bu sırada İsrail, 11 rehinenin Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiğini duyurdu.

Rehinelerin 2'sinin Alman, 3'ünün Fransız, 6'sının da Arjantin uyruklu olduğu belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Hamas şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakmış oldu.

İsrail’in 33 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor. Serbest bırakılacak kişilerden 30’nun 18 yaş altı çocuk, 3’nün de kadın olduğu ifade edildi.

İNSANİ ARADA ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi’nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İsrail’den resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da Katar, bugün insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. (AJANSLAR)

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