Katliam sanığı araçta ölü bulundu

Los Angeles'ta dün meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 72 yaşındakİ Huu Can Tran bir araçta ölü bulundu.

Tayfun HOPALI / ABD

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California eyaletindeki Los Angeles kentinin Monterey Park ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 10'a yükselirken 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Silahlı saldırıya yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturmaya Monterey Park Polis Departmanı, California Valilik Acil Servis Departmanı ve FBI Los Angeles Ofisi de katıldı.

Saldırıdan sonra beyaz renkli bir vagon araba polis tarafından inceleme ve takip altına alındı. Uzun sure özel timler araba çevresini kontrol altına aldı.

Daha sonra saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen 72 yaşındaki Huu Can Tran araçta ölü bulundu. Saldırganın dans kulübünün bir üyesi olduğu ve eski karısı ile orada tanıştığını belirledi. Polis saldırganın intihar ettiğini düşünüyor ama halen saldırının arkasındaki gerçek neden belirlenemedi.

Saldırı bölgede Çin Yeni Yıl kutlamaları sırasında bir dans kulubünde gerçekleşmişti.

60 bin nüfuslu kentte çok sayıda Asya kökenli yaşıyor. Olay, California tarihindeki en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

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