Kremlin’den seçim açıklaması: Kim kazanırsa kazansın…

Dün gerçekleşen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrasında Kremlin'den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Resmi olmayan sonuçlara cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi…

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı seçimlerini kim kazanırsa kazansın Rusya, Türkiye ile iş birliğine devam etmek ve derinleştirmeyi planlıyor” denildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’de şeffaf seçim ve yasa dışı hamlelerin engellendiği olgun bir demokrasinin olduğuna inanıyoruz” ifadesi kullanıldı.

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