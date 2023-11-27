Küçük kızları kaçırıp öldüren yamyam seri katil ölümüne rağmen korkutuyor

Küçük kızları öldüren, tecavüz eden ve sakat bırakan bir seri katil, yıllar önce ölmesine rağmen korku salmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Japonya’da yaşayan ve 2008’de idam edilen Tsutomu Miyazaki isimli bir seri katil, tam dört kişiyi işkence ederek öldürdü ve yedi. Babası ve en büyük kız kardeşi arasındaki ensest ilişkiden doğan vahşi katil, anormal derecede uzun ve kemikli elleriyle de biliniyordu.

Anime takıntılı Miyazaki nekrofiliye de meraklıydı ve idam edildiği ana kadar işlediği şok edici suçlardan dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymayan bir yamyamdı. Hastalığı 1988’de henüz 26 yaşındayken başladı.

İlk kurbanı Tokyo’da arabasında kaçırdığı dört yaşındaki Mari Konno’ydu. Konno’yu öldürdükten sonra cinsel saldırıda bulundu, cesedi parçaladı ve fotoğraflarını çekti. Polisler, cesedin yakınında, “Mari. Yakıldı. Kemikler. Araştırmak. Kanıtlamak.” yazılı bir not buldu.​

BEŞİNCİ CİNAYETTEN ÖNCE YAKALANDI

Kısa bir süre sonra, yedi yaşındaki Masami Yoshizawa’yı aynı noktaya götürüp ritüelini tekrarladı ve cesedini Mari’ninkine yakın bir mesafeye attı.

1988 yılının aralık ayında, genç Erika Namba’yı yakalayıp aynı işlemleri tekrarladı.

Miyazaki’nin dördüncü ve son cinayeti, belki de en şok edici ve şiddetli cinayetiydi; beş yaşındaki Ayako Nomoto’yu arabasında fotoğraflarını çekmesine izin vermeye ikna ettikten sonra kaçırmıştı.

Altı hafta sonra Miyazaki’nin hastalıklı eylemleri beşinci çocuğu öldürmesinden birkaç dakika önce nihayet sona erdi.

Duruşması sırasında Miyazaki, “iyilik eylemi” olduğunu iddia ettiği hastalıklı faaliyetlerinin sorumluluğunu almayı reddetti ve yaptığı işkencelerden ikinci kişiliği “Fare Adam”ı sorumlu tuttu. İşkenceci katil, 1997 yılında idam cezası aldı ve 2008 yılında cezası yerine getirildi.

HALEN KORKU SALIYOR

Ölümünden yıllar sonra bile sık sık gündem olan Miyazaki, hem popüler kültürde hem de sosyal medyada korku yaratmaya devam ediyor. İngiliz medyası, korkutucu seri katilin hikayesini haberleştirerek okurlarına aktardı.

İngiliz bulvar gazetesi Daily Star, “Nosferatu seri katili, alt kimliği ‘Fare Adam’ı saldırılarından sorumlu tuttu. Küçük kızlara korkunç işkenceler yaptı” başlığını kullandı. Gazete, bu haberin başına ise, “rahatsız edici içerik” ibaresini de kullanarak okurlarını uyard.

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