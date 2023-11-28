Kuzey Kore lideri, Beyaz Saray ve Pentagon’un uydu görüntülerini inceledi

Art arda füze denemeleri sonrası casus uydu fırlatarak Pasifik'te gerilimi artıran Kuzey Kore, ABD'ye "Sizi izliyoruz" mesajı vermeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, geçen hafta fırlattığı casus uydunun Beyaz Saray ve Pentagon’u fotoğrafladığını açıklayarak ABD’ye doğrudan uyarı mesajı gönderdi.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Devlet Başkanı Kim Jong Un’un ABD’deki üslerin, Beyaz Saray’ın ve Savunma Bakanlığı Pentagon binasının uydudan çekilen görüntülerini incelediğini duyurdu.

Casus uyduyla bundan sonra ABD ve Güney Kore’nin yakından izleneceğini kaydeden KCNA, Kim’in kızıyla uydu fotoğraflarını incelediği görüntüleri de paylaştı.

Uzmanlar, elindeki görüntüleri yayınlamayan Kuzey Kore’nin casus uydu fırlatarak önemli bir ilerleme kaydettiğini ancak uydunun kapasitesinin şüpheli olduğunu belirtiyor.

Kuzey Kore, daha önce Güney Kore’deki ABD üslerini “başlıca düşman hedefi” olarak nitelemişti. Son dönemde birçok füze denemesi gerçekleştiren nükleer güç sahibi Kuzey Kore, ABD’yi defalarca “vururuz” diyerek tehdit etmişti.

ABD ve Güney Kore ise Pyongyang’ın casus uydu fırlatmasını BM Güvenlik Konseyi’nin balistik silah karşıtı kararlarının ihlali olarak görüyor.

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