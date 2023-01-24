Macaristan, Azerbaycan doğalgazının Orta Avrupa’ya ulaştırılmasını destekliyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan doğalgazının Macaristan'ın ve Orta Avrupa ülkelerinin enerji güvenliği için önemli rol oynayabileceğini söyledi.

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, başkent Budapeşte’de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü, ikili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, Azerbaycan doğalgazının Macaristan’ın ve Orta Avrupa bölgesinin enerji güvenliğinde önemli rol oynayabileceğini ancak bunun gerçekleşebilmesi için bölgedeki altyapının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Enerji güvenliğinin sağlanması için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydeden Szijjarto, “Yaşanan ağır enerji krizi nedeniyle Avrupa açısından Azerbaycan’ın önemi daha da arttı. Çünkü kısa ve orta vadede enerjide çeşitlendirme esas olarak Güney Kafkasya ülkesinde çıkarılan doğalgaz miktarının artırılmasıyla mümkün.” dedi.

Bölgede gerekli altyapı çalışmalarına destek sağlaması için Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Romanya’nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna başvurduğunu aktaran Szijjarto, Azerbaycan’ın 2027’ye kadar Avrupa’ya giden boru hattı kapasitesini iki katına çıkarma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ülkesi ve Azerbaycan arasında halihazırda da stratejik bir işbirliği olduğunu dile getiren Szijjarto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bu ayki Macaristan ziyaretiyle bu seviyenin öncelikli stratejik işbirliği seviyesine çıkarılacağını belirtti.

AZERBAYCAN: İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Mikayıl Cabbarov ise görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ele alındığını belirterek ülkesinin Macaristan ile tüm alanlarda işbirliği artırmak istediğini söyledi.

Enerji alanındaki işbirliğinin arttırılmasını da desteklediklerini kaydeden Cabbarov, Azerbaycan’ın Macaristan’ın enerji güvenliğine yönelik desteğe hazır olduğunu belirtti.

Ülkesinin Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya’nın enerji tedarikine destek verdiğini aktaran Cabbarov, bu listeye bu yıl Romanya’nın da eklendiğini söyledi. (AA)