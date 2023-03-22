Nestle ürünlerinin besin değerini paylaştı: Yarısından azı sağlıklı çıktı

İsviçre merkezli paketli gıda üreticisi Nestle, ürünlerinin besin değerlerini ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Financial Times gazetesi, İsviçre merkezli perakende markası Nestle’nin ürünlerinin besin değerini ilk kez kamuoyu ile paylaştığını duyurdu.

Haberde, Nestle’nin portföyündeki ana akım gıda ve içeceklerin yarısından azının “sağlıklı” olduğunun belirtildiği öğrenildi. Sağlık yıldızı derecelendirme sistemine göre markanın evcil hayvan maması, bebek maması, vitamin ve diğer tıbbi ürünler haricindeki ürünlerinin yüzde 54’ü 3.5 yıldızdan düşük bir puan aldı.

Financial Times’ın haberinde bu değerlendirme sonucunda bazı ürünlerin sağlıklı olmadığı belirtilirken değerlendirmede doymuş yağ, şeker, tuz oranları ile birlikte lif, meyve ve sebze oranları da incelemeye tutuluyor. Bünyesinde birçok markayı barındıran Nestle, hissedarlardan gelen “şeffaflık” talebi üzerine ürünlerinin besin değerini kamuoyu ile paylaşma kararı almıştı.

Nestle, “Biz şeffaflıkta standartları belirliyoruz. Sektörde küresel ürünlerinin besin değerini açıklayan ilk şirketiz” duyurusunu yaptı. Şirketin yayınladığı raporda, satışların yüzde 17’si 1.5 yıldız alan ürünlerden, yüzde 18’i 1.5 ve 3.5 yıldız alanlardan gelirken yüzde 30’u ise en az 3.5 yıldız alan ürünlerden geldiği öğrenildi. Geriye kalan yüzde 35’lik satışın ise değerlendirmeye alınmayan hayvan ürünleri ve diğer ürünlerden geldiği belirtildi.

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