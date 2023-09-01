Rusya’dan Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili Adana Mutabakatı çıkışı

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi çabalarıyla ilgili arabulucu ülke Rusya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Adana Mutabakatı'yla ilgili öneriyi taraflara sunduklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Moskova’da dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Suriye lideri Beşar Esad, bu ay başında Sky News Arabia'ya verdiği mülakatta, Türk askeri Suriye’den çekilmediği sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyeceğini belirterek çok sert ifadeler kullanmıştı. Esad, “Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan’ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” demişti.

Rusya son dönemde yavaşlayan Ankara-Şam arasındaki normalleşme görüşmelerini canlandırmak amacıyla arabuluculuk rolü üstlenirken, Lavrov da dün Fidan ile görüşmesinde, bu konuda atılacak adımları ele aldıklarını kaydetmişti.

ADANA MUTABAKATI ÖNERİSİ

Lavrov, bugün Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye-Suriye ilişkilerine de değindi.



Rus bakan, “Resmi olmayan temaslarımızda 1998'de Adana Mutabakatı imzalandığı zamanki felsefeye dönülmesini önerdik” dedi. Söz konusu anlaşmanın, Türkiye'ye, terör tehdidine Suriye'de müdahale hakkı tanıdığına işaret eden Lavrov, “Bu anlaşma hala yürürlükte, kimse anlaşmayı feshetmedi” ifadesini kullandı.

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmenin önündeki engelin ABD kaynaklı olduğu değerlendirmesinde bulunan Lavrov, “Türklerin güvenliklerine tehdit olarak nitelendirdiği radikal Kürt örgütlerinin ayrılıkçılığını kararlı bir şekilde körükleyen ABD’dir, dolayısıyla bu süreçler birbiriyle bağlantılıdır” dedi.

1998’de imzalanan Adana Mutabakatı, Suriye yönetiminin PKK ve uzantılarının kendi topraklarını kullanarak Türkiye’ye tehdit oluşturmasını önlemeyi amaçlıyordu ancak Suriye’de savaşın patlak verdiği 2011’den bu yana fiilen uygulanmıyor.

Rusya daha önce de Adana Mutabakatı’nın güncellenmesi önerisini gündeme getirmiş, konu tartışma yaratmıştı. (AJANSLAR)

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