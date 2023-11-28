Serbest kalan İsrailli rehineden Hamas’a ‘teşekkür mektubu’

Hamas ve İsrail arasındaki savaşta propaganda savaşları da sürüyor... Serbest bırakılan İsrailli bir kadın rehinenin kızına baktığı için Hamas militanlarına teşekkür ettiği iddia edilen mektup tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Hamas ve İsrail arasında geçen hafta başlayan geçici ateşkeste esir takası sürerken serbest bırakılan İsraillilerden birinin Hamas’a yazdığı iddia edilen “teşekkür mektubu” tartışma yarattı.

Hamas, 5 yaşındaki kızı Emilia ile birlikte serbest kalan İsrailli Danielle Aloni’nin kendilerine yazdığını savunduğu mektubu yayınladı. Mektupta “Bize son haftalarda eşlik eden generallere… Bana ve kızıma gösterdiğiniz olağanüstü insanlık için size yürekten teşekkür ederim. Ona aile gibi davrandınız. İstediği zaman onu odanıza çağırdınız. Hepinizi çok iyi arkadaşları olarak görüyor. Ona saatlerce baktığınız için minnettarım. Kızım şimdi Gazze’nin kraliçesi olduğunu düşünüyor” ifadeleri yer alıyor.

Mektubun doğruluğu teyit edilemezken İsrailli kadının mektubu yazmaya zorlanmış olabileceği de belirtiliyor.

Hamas’ın serbest bıraktığı bazı İsrailli rehinelerin militanlara el salladığı ve gülümsediği görüntüler bir süredir tartışma yaratıyor. Bırakılan rehinelerin basına konuşmasını yasaklayan İsrail, bu görüntüleri “Hamas’ın propagandası” olarak niteliyor.

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Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği baskında kızıyla birlikte kaçırılan Danielle Aloni, geçen ay rehin tutulduğu dönemde çekilen videosunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert sözler yöneltmişti.

Hamas’ın yayınladığı videodaki üç kadın rehineden biri olan Aloni, Netanyahu’ya seslenerek “Senin politik, askeri ve güvenlik alanındaki rezaletini taşıyoruz. Çünkü sen 7 Ekim’de işleri berbat ettin. Çünkü orada ordu yoktu, kimse gelmedi, bizi kimse korumadı. Bizi öldürüyorsun, hepimizi öldürmek mi istiyorsun. Hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun, herkesi katlettiğin yetmedi mi, İsrail vatandaşlarının öldürülmesi senin için yeterli değil mi?” demişti.

Netanyahu ise video için “acımasız, psikolojik bir propaganda” diye konuşmuştu.

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