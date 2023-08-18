Abone Ol

Ukrayna koridorunu kullanan ilk gemi İstanbul’da

Odessa Limanı'ndan ayrılan "Joseph Schulte" adlı gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:32 - 18 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna koridorunu kullanan ilk gemi İstanbul’da

Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılan “Joseph Schulte” adlı konteyner gemisi, İstanbul Boğazı’na ulaştı.

Odessa Limanı’ndan hareket eden konteyner yüklü gemi, Karadeniz tarafından İstanbul Boğazı’na saat 06.10’da giriş yaptı. “Joseph Schulte” adlı geminin Ambarlı Limanı’na demirleyeceği öğrenildi.

Rusya geçen ay, Türkiye arabuluculuğunda imzalanan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti. (AJANSLAR)

ABD, alternatif tahıl koridoru arıyorİlginizi ÇekebilirABD, alternatif tahıl koridoru arıyorBM: Rusya'nın tahıl sevkiyatını hedef almasından endişeliyizİlginizi ÇekebilirBM: Rusya'nın tahıl sevkiyatını hedef almasından endişeliyiz

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam