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Uydudan fay hattı görüldü: Deprem ile hat üzerindeki her şey yıkıldı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerden sonra Türkiye enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın paylaştığı fotoğraflar fay hattının ne kadar ölümcül olduğunu gözler önüne seriyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:42 - 10 Şubat 2023 Güncellenme:
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Uydudan fay hattı görüldü: Deprem ile hat üzerindeki her şey yıkıldı

Türkiye’de meydana gelen birçok ülkede hissedilen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen dakika artarken, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın paylaştığı fotoğraflar ve görseller depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

 

Maxar, depremden önce Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden çekilmiş uydu görüntüleriyle, depremden sonra çekilmiş uydu görüntülerini karşı karşıya getirdi.

Maxar tarafından paylaşılan görselde sarı ile işaretlenmiş hattın, deprem fay hattı olduğu belirtildi. Fotoğrafın üzerinde, “Dünya’nın yüzeyinde fay hattının yarattığı çatlak” denildi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın Maxar’dan elde ettiği uydu görüntülerinde depremin yıkıcı etkisi görülürken, Maxar’dan yetkililer görüntülerde fay hattının da ortaya çıktığını aktardı.

Maxar’ın paylaştığı güncel uydu fotoğraflarında Antakya’daki yıkımın boyutu gözler önüne seriliyor.

Depremden önce 6 Eylül 2019’da Nurdağı’ndan bazı bölgelerin görüntülerini kaydeden Maxar Technologies isimli şirket aynı bölgeden 7 Şubat’ta çekilmiş görüntülerle karşılaştırma yaptı.

Antakya’dan çekilen uydu görüntüleri.

FAY HATTININ ÜSTÜNDEKİ BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Fotoğrafta sarı ile işaretlenen çizginin fay hattı olduğu aktarılırken, “Dünya’nın yüzeyinde fay hattının yarattığı çatlak” denildi.

Antakya’da 22 Aralık 2022’de çekilen bir uydu görüntüsü ile depremden sonra aynı bölgenin görseli karşı karşıya getirildi.

Fay hattı olarak işaretlenen hat üzerindeki otoyol ve tarlalar üzerinde ciddi bir  dağılma meydan gelirken, bir yerleşim yerinin altından geçen fay hattının, hat çizgisi üzerindeki binalara da hasar verdiği uydudan görüldü.

Nurdağı’ndaki tahıl silolarının devrildiği ve tahılların etrafa saçıldığı görüldü.

Öte yandan Maxar, depremden etkilenen diğer şehirlerden de paylaştığı “öncesi/sonrası” fotoğrafları ile yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor. Antakya’da birçok binanın 2019 ve 2022’de çekilmiş uydu görüntüleri ile karşılaştıran Maxar, yıkımın boyutunu karşılaştırarak kamuoyuna aktardı.

Kırıkhan’dan paylaşılan “öncesi/sonrası” fotoğrafında tahıl silolarının yıkıldığı görülüyor.

Kırıkhan’da daha önce Eylül 2021’de çekilen bir tahıl silolarının depremden sonra yıkıldığı ve tahılların etrafa dağıldığı görülüyor.

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