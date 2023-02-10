Uydudan fay hattı görüldü: Deprem ile hat üzerindeki her şey yıkıldı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerden sonra Türkiye enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın paylaştığı fotoğraflar fay hattının ne kadar ölümcül olduğunu gözler önüne seriyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de meydana gelen birçok ülkede hissedilen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen dakika artarken, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın paylaştığı fotoğraflar ve görseller depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

Maxar, depremden önce Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden çekilmiş uydu görüntüleriyle, depremden sonra çekilmiş uydu görüntülerini karşı karşıya getirdi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın Maxar’dan elde ettiği uydu görüntülerinde depremin yıkıcı etkisi görülürken, Maxar’dan yetkililer görüntülerde fay hattının da ortaya çıktığını aktardı.

Depremden önce 6 Eylül 2019’da Nurdağı’ndan bazı bölgelerin görüntülerini kaydeden Maxar Technologies isimli şirket aynı bölgeden 7 Şubat’ta çekilmiş görüntülerle karşılaştırma yaptı.

FAY HATTININ ÜSTÜNDEKİ BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Fotoğrafta sarı ile işaretlenen çizginin fay hattı olduğu aktarılırken, “Dünya’nın yüzeyinde fay hattının yarattığı çatlak” denildi.

Fay hattı olarak işaretlenen hat üzerindeki otoyol ve tarlalar üzerinde ciddi bir dağılma meydan gelirken, bir yerleşim yerinin altından geçen fay hattının, hat çizgisi üzerindeki binalara da hasar verdiği uydudan görüldü.

Öte yandan Maxar, depremden etkilenen diğer şehirlerden de paylaştığı “öncesi/sonrası” fotoğrafları ile yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor. Antakya’da birçok binanın 2019 ve 2022’de çekilmiş uydu görüntüleri ile karşılaştıran Maxar, yıkımın boyutunu karşılaştırarak kamuoyuna aktardı.

Kırıkhan’da daha önce Eylül 2021’de çekilen bir tahıl silolarının depremden sonra yıkıldığı ve tahılların etrafa dağıldığı görülüyor.

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