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Yeni bir savaş kapıda: Sınıra asker gönderiliyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu kez Polonya ve Belarus arasında gerginlik tırmandı. Artan şiddet olaylarının ardından sınıra askeri birliklerin sevk edileceği belirtildi.

Yayınlanma: 20:32 - 07 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Yeni bir savaş kapıda: Sınıra asker gönderiliyor

Polonya haber ajansı PAP’a göre, Polonya-Belarus sınırında bazıları şiddet içeren bir dizi olay meydana geldi.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, bugün düzenlediği basın toplantısında, sınırda yaşanan olayların ardından, Polonya Sınır Muhafızlarının ülkenin Belarus sınırına ilave 1000 asker konuşlandırılmasını istediğini kaydetti.

“SALDIRGANLIK DÜZEYİ ARTTI”

Tüm yasa dışı göçle mücadele sürecinin Belarus Sınır Muhafızları tarafından organize edildiğini söyleyen Wasik, Belarus sınırında Polonya askerlerini hedef alan saldırganlık düzeyinin arttığını kaydetti.

WAGNER TEHDİDİ

Polonyalı yetkililer, sınır güvenliğinin artırılacağına yönelik açıklamalarını son haftalarda yoğunlaştırdı.

Özellikle Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in Belarus’a yerleştirilmesinin ardından yükselen güvenlik kaygıları nedeniyle bu adımlar sıklaştırılıyor. (AA)

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