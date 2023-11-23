Yunanistan’da Türk vekiller SYRIZA’dan istifa etti

Yunanistan'da 2'si Türk 9 milletvekili ana muhalefet partisi SYRIZA'dan istifa etti.

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Yunanistan’da aralarında iki Batı Trakya Türkü’nün de bulunduğu 9 milletvekili, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak’tan (SYRIZA) istifa kararı aldı.

SYRIZA iktidarında bakanlık yapmış isimlerin de aralarında bulunduğu 9 milletvekili, parti sekreterliğine gönderdikleri mektupla istifa kararlarını açıkladı.

Efi Ahçioğlu, Sia Anagnostopulu, Nasos İliopulos, Dimitris Canakopulos, Meropi Cufi, Theano Fotiu, Aleksis Hariçis’in yanı sıra SYRIZA’nın Batı Trakya Türk milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat da partiden ayrıldı.

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada, mayıs ve hazirandaki genel seçimlerin Yeni Demokrasi Partisini güçlü şekilde iktidara getirdiğine dikkati çekerek, ülkedeki siyasi eksenin sağa ve aşırı sağa kaydığı uyarısında bulundu.

SYRIZA’nın parçalanma krizi yaşadığına işaret edilen açıklamada, “Partinin yeni lideri ve lider kadrosu sorunun siyasi özünü kavrayıp tartışmayı reddediyor.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, SYRIZA’nın yeni lideri Stefanos Kaselakis için “Demokratik şekilde seçildi ancak antidemokratik şekilde yoluna devam ediyor. Partiyi parçalıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Haziran 2023’te düzenlenen genel seçimlerde 300 sandalyelik mecliste 47 milletvekili ile temsil hakkı kazanan SYRIZA’nın, iki milletvekilinin kasım başında partiden ayrılması ve bu son kopuşla meclisteki sandalye sayısı 36’ya düştü. (AA)