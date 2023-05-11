15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

Milyonlarca seçmen okullarda kurulan sandıklarda oy kullanarak, önümüzde 5 yıl boyunca görev yapacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, 15 Mayıs günü okulların tatil edildiğini açıkladı. 15 Mayıs'ın tatil ilan edilmesi sadece okulları kapsıyor, kamu kurum ve kuruluşları normal mesaisine devam edecek.

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Türkiye, Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi oy verme işlemleri için sınıflarda sandıklar kurulacak. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

15 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçim nedeniyle 15 Mayıs günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin “Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME SAATLERİ KAÇ?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.