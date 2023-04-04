Ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil için geri sayım…

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe koyulan ara tatil ile öğrenciler sınav maratonlarından bir nebze uzaklaşacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak. Bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

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Ara tatil için geri sayım başladı, öğrenciler 9 günlük tatil dinlenecek. Öğrenciler ikinci ara tatil ile yorgunluğunu atmak ve eksikliklerini tamamlamaları fırsat elde edecek.

BAYRAM TATİLİ İLE ARA TATİL BİR ARADA

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. AA

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

14 Nisan Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak olan ikinci ara tatil, 24 Nisan tarihine kadar devam edecek. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.