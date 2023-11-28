Abone Ol

Erzurum’da 3 ilçede okullar tatil edildi

Erzurum’da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erzurum’da 3 ilçede okullar tatil edildi

Kentte dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.(DHA)

Ardahan ve Erzurum'da okullar tatil edildiİlginizi ÇekebilirArdahan ve Erzurum'da okullar tatil edildi