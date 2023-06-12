Eğitimcilerden ‘okullarda imam istemiyoruz’ eylemi

Eğitim İş Eskişehir Şubesi'ne bağlı eğitimciler, Eskişehir Valiliği onayı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen eylemle protesto etti.

Kemal ATLAN

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Eskişehir ve İzmir valiliklerinin onayıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Müftülükler arasında yapılan ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ kapsamında okullara imamlar gitmeye başladı.

Okullarda imamların eğitim verecek olması birçok kesimin tepkilerine neden oldu. Eğitim İş Eskişehir Şubesi üyeleri de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları eylem ile okullarda imam istemediklerini haykırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen eylemde, Eğitim İş Eskişehir Şubesi üyeleri ‘Mesleğimiz onurumuzdur’, ‘Çağdaş, bilimsel, laik eğitim’, ‘Mustafa Kemal’in öğretmeniyiz’, ‘Okulda imam istemiyoruz’ dövizleri açarak, okullarda imam görevlendirilmesine tepki gösterdi. Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, bu protokolün amacının eğitimi dinselleştirmek, dindar ve kindar nesiller yetiştirmek projesinin bir parçası olduğunu söyledi.

“BU PROTOKOL TEHLİKELİDİR”

Okullarda manevi değerleri anlatmak için din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri olduğunu vurgulayan Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, şöyle konuştu:

“Pedagojik formasyonu olmayan kişilerin çocuklarımız karşısına çıkarılması ne derece doğrudur? Bu protokol hukuksuzdur, Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere aykırıdır. Laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıttır.

Bu protokol tehlikelidir. Eğitim biliminden, pedagojiden bihaber olan, çocuklarımıza nasıl yaklaşacağını bilmeyen imamları okullara sokmak, çocuklarımızda travmatik etkileri de beraberinde getirecektir.

Bu protokol öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin mesleki itibarına hakarettir. Öğretmenlik mesleği yasada da açıkça tarif edildiği gibi bir uzmanlık mesleğidir. Eğitim öğretim eğitimcilerin işidir. Bu protokol mantıksızdır.

Alanında uzman eğitimciler varken pedagojik formasyonu olmayan kişileri eğitim sistemimize dahil etmek, kamu kaynaklarını buralara aktarmak doğru değildir.”

“BU PROTOKOLÜ REDDEDİN”

Eğitim İş olarak çağrıda bulunan Şube Başkanı Yurtman şunları söyledi:

“Gelin bu protokolü eğitimciler, veliler, demokratik kitle örgütleri olarak birlikte reddedelim. Eğitime, geleceğimiz olan çocuklarımıza birlikte sahip çıkalım. Okul yöneticilerine sesleniyoruz, okullardaki eğitim faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi sizlerin sorumluluğundadır.

Koltuğunuza değil onun arkasında asılı bulunan Başöğretmenimizin resmine bakın ve bu protokolü reddedin. Eğitim emekçilerine sesleniyoruz. Sevgili meslektaşlarımız, öğrencilerimiz bizlere Başöğretmenimizden emanettir.

Onları laiklik karşıtı uygulamalarla asla bir arada bırakmayınız. Bu tür girişimler her şeyden önce öğrencileriniz sonra mesleki itibarınız için reddedilmelidir. Velilerimize sesleniyoruz. Çocuklarınızın eğitim adı altında manen ve fiziken güvencede hissetmeyecekleri hiçbir uygulamayı kabul etmek zorunda değilsiniz.

Onların geleceği için bu protokolü reddedin. Eğitim İş tüm örgütlü gücüyle bu protokolü reddeden herkesin sonuna kadar yanında olacaktır. Yaşasın çağdaş, bilimsel, demokratik, laik eğitim mücadelemiz.”