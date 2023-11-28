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Adabank’a katılım bankası izni

BDDK, Adabank'ın niteliğinin katılım bankası olarak değiştirilmesine izin verdi.

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Adabank’a katılım bankası izni

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank AŞ’nin niteliğinin katılım bankası olarak değiştirilmesine izin verdi.

BDDK’nin söz konusu kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Adabank’a, katılım fonu kabulü ile finansal kiralama işlemleri konularında faaliyette bulunma izni verilirken, bankanın mevduat kabulü izni iptal edildi.

Söz konusu kararlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı. (AA)

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