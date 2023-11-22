Akıllı telefon pazarı iki yılın ardından ekimde yeniden büyüdü

Küresel akıllı telefon pazarı, Haziran 2021'den bu yana ilk kez ekimde yıllık bazda büyüme kaydederek 27 aylık daralma serisini kırdı.

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Küresel akıllı telefon pazarı, iki yılı aşkın bir süredir devam eden daralmanın ardından ekim ayında gelişmekte olan pazarlardaki toparlanmanın da desteğiyle yeniden büyümeye başladı.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research verileri küresel aylık akıllı telefon satış hacminin yüzde 5 arttığını ve ekim ayının Haziran 2021’den bu yana yıllık bazda büyüme kaydedilen ilk ay olduğunu ve yıldan yıla kıyaslamada art arda 27 aylık daralma serisini kırdığını gösterdi.

Counterpoint raporunda, küresel akıllı telefon satışlarının son iki yıldır parça eksikliği, stok birikimi ve değiştirme döngülerinin uzaması gibi çeşitli sorunlardan etkilenerek baskı altında olduğunu belirtti.

KADEMELİ TOPARLANMA BEKLENİYOR

Counterpoint, “Ekim ayındaki güçlü büyümenin ardından, pazarın 2023’ün dördüncü çeyreğinde de yıllık bazda büyümesini ve pazarın önümüzdeki çeyreklerde kademeli olarak toparlanmaya başlamasını bekliyoruz” dedi.

Raporda en son Haziran 2021’de görülen ve Covid-19 kaynaklı ertelenmiş talepten kaynaklanan büyümeye, bu dönemde Orta Doğu ve Afrika’daki sürekli toparlanma, Huawei’nin Çin’deki geri dönüşü ve Hindistan’daki festival sezonunun başlamasıyla gelişmekte olan pazarların öncülük ettiği belirtildi.

Huawei’nin Çin’deki akıllı telefon satışları üçüncü çeyrekte yüzde 37 arttı. (REUTERS)

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