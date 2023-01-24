Antalya’daki Rus şirket sayısında yüzde 527 artış

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, Rus yatırımcıların geçen yıl açtığı şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 527, Ukraynalıların ise yüzde 155 arttı. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte 130 ülkeden 20 bin 872 sigortalı çalışan bulunuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülke vatandaşlarının Antalya’ya göçü, yabancı şirket sayısında da etkili oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, iki ülkeden Antalya’ya gelen çok sayıda Rus ve Ukraynalı iş yeri kurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya’da kira ve konut fiyatları ile okullarda yabancı öğrenci sayısındaki artışın yanı sıra, Rus ve Ukraynalıların açtığı şirket sayısı da ciddi oranda yükseldi.

Rus yatırımcıların geçen yıl açtığı şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 527, Ukraynalıların ise yüzde 155 arttı.

RUSLARI ALMAN VE İRANLI YATIRIMCILAR TAKİP ETTİ

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, 5 bin 695 kayıtlı yabancı yatırımcı içinde 1061 şirket ve yüzde 19 payla Rusların ilk sırayı aldığını belirtti.

Öztürk, “Rusları, Alman ve İranlı yatırımcılar izliyor” dedi.

“Sadece 2022 yılında 1244 yabancı ortaklı firma kuruluşu oldu” diyen Öztürk, “Ruslar, 2021 yılına göre yüzde 527’lik artışla 2022’de 420 yeni yatırımcı sayısıyla da dikkat çekiyor. Rus yatırımcıların sektörel dağılımına bakıldığında, 77’şer tanesi tarım ve bilişim, 73’ü gayrimenkul, 62’si otel-konaklama tesisleri, 54’ü restoran ve eğlence hizmetleri olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

243 ŞİRKETLE UKRAYNALILAR 5’İNCİ SIRADA

Savaş nedeniyle Ukraynalı yatırımcı sayısında da yüzde 155’lik oranla ciddi artış yaşandığını açıklayan Öztürk, 74’ü 2022’de olmak üzere toplam 243 şirketle Ukraynalıların 5’inci sırada olduğunu dile getirdi.

Ukraynalı şirketlerin sektörel dağılımını da aktaran Öztürk, 21’i tarım, 18’i inşaat, 17’şeri kozmetik ve kişisel bakım ile reklamcılık ve fuar hizmetleri, SPA merkezi ve diğer spor eğlence amaçlı spor hizmetlerinden oluştuğunu söyledi.

130 ÜLKEDEN 20 BİN 872 SİGORTALI ÇALIŞAN VAR

Sigortalı yabancı işçi sayısında da Rus ve Ukraynalılar ilk 5 içerisine girdi.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte 130 ülkeden 20 bin 872 çalışan bulunuyor.

İlk sırada 4 bin 190 kişiyle Kırgızlar, ikinci sırada 3 bin 316 kişiyle Ruslar, üçüncü sırada 2 bin 884 kişiyle Kazaklar, dördüncü sırada 1913 kişiyle Ukraynalılar yer alıyor.

TABELASINDA RUSÇA TANITIM YAZISI OLANLAR ARTTI

Diğer yandan, Rus ve Ukraynalıların yoğun yaşadığı Hurma ve Liman mahalleleri başta olmak üzere birçok iş yerinin tabelasında Rusça tanıtım yazıları ciddi oranda artış gösterdi.

Hemen her sektördeki iş yerinin tabelalarında Türkçe ibarelerin yanı sıra Rusça ibareler yer alıyor.

Hurma ve Liman’da özel doktor muayenehanesi, çiğköfteci, emlakçı, güzellik salonu, telefon-bilgisayar tamircisi, rent a-car, restoran, kafe, terzi, konfeksiyon gibi Rusça tabelalı birçok iş yeri bulunuyor.

‘OLUMSUZ YANLARINI İYİ ANALİZ ETMELİYİZ’

Fiyat artışları nedeniyle müteahhitler ve gayrimenkul sektörü temsilcilerine yönelik olumsuz bakış açıları olduğuna değinen Öztürk, girdi maliyetlerine bağlı konut fiyatlarındaki sürekli artışlara dikkat çekti.

“Bu rakamların olumsuz yönlerini de iyi analiz etmek gerekir” diyen Öztürk, şöyle devam etti:

“Bu durumdan bir fırsat yaratmamak, kısa süreli yüksek gelir elde etmek adına kendi vatandaşlarımızı zora sokmamak, yaşam kalitelerini azaltmamak için devletimize ciddi görevler düşmektedir. Yabancıların mülk edinmeleri hususunda devletimiz gerekli tedbirleri alarak, kendi vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecektir.” (DHA)

İlginizi Çekebilir Antalya'da Ruslar, Trabzon'da Araplar kiralık konut fiyatlarını uçurdu

İlginizi Çekebilir Antalya'dan konut alan Rusların akınında yeni rekor