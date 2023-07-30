Bağ-Kur’lu çiftçi sayısı 477 bine düştü

2010’da Tarım Bağ-Kur’lu aktif sigortalı çiftçi sayısı 1 milyon 101 bin 131 kişiydi. Söz konusu rakam bu yılın nisan ayı itibarıyla 623 bin 645 kişi azaldı ve 477 bin 486 kişiye düştü.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarım Bağ-Kur sigorta primleri artarken, çiftçi sayısı da düşüyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2010'da Tarım Bağ-Kur'lu aktif sigortalı çiftçi sayısı 1 milyon 101 bin 131 kişiydi. Söz konusu rakam bu yılın nisan ayı itibarıyla 623 bin 645 kişi azaldı ve 477 bin 486 kişiye düştü. Sigortalı sayısı sadece bu yılın mart-nisan döneminde 12 bin 518 kişi azaldı” dedi. “2022'nin ilk yarısında Tarım Bağ-Kur sigorta primi verilen teşvik ile 1.427 TL idi, bugün teşvik ile 2.952 TL” ifadelerini kullanan Gürer, “Yüzde 106 oranında artış oldu. Çiftçinin kazancı bu oranlarda artmazken, prim tutarlarının artması çiftçinin sigorta primini yatıramamasına neden oluyor” dedi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 100 bin civarında çiftçinin olduğunu söyleyen Gürer, “Tarım Bağ-Kur kayıtlı çiftçilerden primini yaptırabilenlerin sayısı azalıyor. 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı, tarım işlerinde hizmet akdi ile çalışan işçilerin sayısında da düşüş var. 2010'da 152.802 kişi kanun kapsamında sigortalıyken, bugün bu rakam 20.509 kişiye geriledi” diye konuştu.