Bankalara toplumsal kredi notu verecekler

Halktan topladığı mevduatlarla Merkez Bankası imkanlarını halkın yararına olacak krediler şekilde kullandıran bankaların yükü hafifleyecek kullandırmayanlara ağır yükler gelecek.

Erdoğan SÜZER

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TÜRKİYE'de faaliyet gösteren tüm mevduat ve katılım bankaları için ‘toplumsal kredi notu' sistemi geliyor. Merkez Bankası'nın üzerinde çalıştığı yeni sisteme göre bankalar kişi ve şirketlere verdikleri kredinin toplumsal refaha sağladığı katkı oranına göre farklı not gruplarına ayrılacak. Kredileriyle önemli düzeyde refah sağlayan bankaların toplumsal kredi notu yüksek, kredileri kendi kazançlarını artırmak için kullanan bankaların notu düşük olacak. Notu yüksek bankalara ek destek sağlanıp mali yükleri hafifletilirken notu düşük olan bankalar ek mali yükler getirilecek. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, ‘toplumsal refah notu' olarak da ifade edilen not sistemi, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sunduğu devasa kaynakların bazı bankalar tarafından tamamen kendi kârlarını yükseltmek amacıyla kullanmaları üzerine gündeme geldi.

NOTU MERKEZ VE BDDK VERECEK

KKM'nin ilk uygulandığı dönemde kamu imkanlarıyla trilyonlarca liralık ucuz mevduat kaynağına kavuşan bankalar, düşük faizle aldıkları paraları başta tüketim olmak üzere diledikleri alana yüksek faizlerle kredi olarak verdiler.

Not sistemi başladığında kaynaklarını tüketim yerine katma değeri yüksek üretim alanlarına, teknolojiye ve istihdamı artırmaya yönelik yatırımlara kullanan bankalara daha düşük oranlarda munzam karşılık uygulanacak, kamusal faizler daha düşük tutulacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da kendi yetkileri çerçevesinde destek sağlayacak. Bankaların notunu Merkez Bankası ile BDDK birlikte belirleyecek.

Yine kamu bankaları avantajlı

YENİ not sisteminin gelmesiyle birlikte özellikle kamu bankalarının zorunlu karşılık yükünün azalıp kredi imkanının genişleyeceği, bu kredileri de seçim öncesinde kullanacakları ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da toplumsal kredi notuyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Yılmaz, asgari ücrette ilk toplantının 1 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, asgari ücrette hem işçi hem de işvereni dinleyeceklerini söyledi. Yılmaz 7 bin 500 liranın altındaki emekli maaşları için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederken, “Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var” dedi.