Biontech’ten Twitter’a skandal sansür talebi: Patent karşıtlarını engelletmeye çalıştılar

Corona virüsü aşısı üreten BioNTech'in aşıda patentin kaldırılmasını talep eden aktivistleri engellemesi için Twitter'a baskı yaptığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacı gazetecilik yapan yayın organı Intercept’in Twitter Dosyaları’ndan eriştiği bilgilerde BioNTech firmasının Covid aşısında patentin kaldırılmasını talep eden aktivistleri engellemesi için Twitter’a baskı yaptığı ortaya çıktı.

Habere göre bu olay BioNTech’ten gelen bir e-postanın görülmesiyle ortaya çıktı. İlaç üreticisi BioNTech, “Covid-19 aşısı geliştiren ilaç şirketlerini hedef alan bir kampanya” haberi nedeniyle Aralık 2020’de Twitter’la temasa geçti.

Pfizer ile birlikte aşı üreten BioNTech’in ve Alman hükümetinin endişe duyduğu bu kampanya, şirketi corona virüs aşısının fikri mülkiyet ve patentlerini paylaşmaya zorlamak için uluslararası bir baskının başlatılmasıyla ilgiliydi.

Patentlerin kullanılabilir hale getirilmesi, ülkelerin dünya çapında devam eden salgınla başa çıkmak için hızlı bir şekilde düşük maliyetli aşılar üretmesine olanak tanıyabilirdi. ABD Başkanı Joe Biden dahil pek çok kişinin ortaya attığı fikir ilaç şirketi tarafından reddedildi.

TWİTTER LOBİCİSİNE ULAŞTILAR

İlaç şirketinin Twitter’la temas kurmasının ardından Avrupa’da Twitter için lobi faaliyetleri yürüten Nina Morschhaeuser ise meslektaşlarına konu ile ilgili ciddi uyarılar içeren bir e-posta gönderdi.

Morschhaeuser kampanyaya karşı Twitter’daki güvenlik ekibini uyarırken, yetkililere iki günlük süre boyunca şirketin hesabını hedef alan aktivistlerin tweetlerin ‘gizlenmesini’ isteyen BioNTech sözcüsü Jasmina Alatovic’in bir e-postasını iletti.

KAMPANYALAR İZLENDİ

Morschhaeuser ayrıca Twitter çalışanlarından Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 Teknoloji Erişim Havuzuna atıfta bulunan #PeoplesVaccine ve #JoinCTAP etiketlerini izlemelerini istedi.

Bu kampanya, araştırma ve üretim kapasitesinin adil bir şekilde paylaşılması yoluyla aşıların geliştirilmesini hızlandırmak için gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenen bir program.

Twitter’ın ise BioNTech’in talebi üzerine ne ölçüde harekete geçtiği tam olarak net değil. Ancak Morschhaeuser’in talebine yanıt olarak, birkaç Twitter yetkilisi, hangi eylemin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini sorduğu biliniyor.

Örneğin şirketin güvenlik ekibinin bir üyesi olan Su Fern Teo, şirketten rahatsız oldukları twitlere daha fazla örnek istedi.

LOBİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORLAR

Intercept’e göre bu olay, ilaç tekellerinin pandemiyle mücadelede gerekli tıbbi ürünler üzerinde hakimiyet sağlamak için giriştiği küresel lobicilik faaliyetinin bir göstergesi. Bu lobiler sonucunda ise STK’ların Covid aşısının patent paylaşma talebi başarısız oldu.

Alman Federal Bilgi Güvenliği Ofisi, konu ile ilgili yorum talebine yanıt vermedi. BioNTech’ten Alatovic ise yorum talebine yanıt olarak, şirketin toplumsal sorumluluğu ciddiye aldığını belirtti. Alatovic, “Gelirleri insanların sağlığını iyileştirmek için yeni çözümlere yatırıyoruz” dedi.