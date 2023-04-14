BİSAM: Açlık sınırı martta 9 bin 752 TL’ye yükseldi

Yılın daha ilk ayında asgari ücreti geçerek 8 bin 782 liraya ulaşan açlık sınırı, mart ayında 10 bin TL'ye koşar hale geldi. Yoksulluk sınırı ise martta bir önceki aya göre 1.815 TL birden artarak 33 bin 754 TL'ye ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), 2023 Mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, şubatta 9 bin 234 TL iken martta 9 bin 752 TL’ye yükseldi.

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise şubat ayında 31 bin 939 TL iken martta 33 bin 754 TL’ye ulaştı.

GIDAYA GÜNLÜK 325 TL GİDİYOR

BİSAM verilerine göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 385 TL olarak hesaplandı.

Bu değer, yetişkin bir kadın için 2 bin 276 TL olurken, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 471, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.651 lira oldu.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 8 bin 782 lira olarak tespit edildi.

Günlük 325.1 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim kalemi 32 lira ile 10-18 yaş arası bir

gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı oldu.

EN YÜKSEK MALİYET GRUBU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük harcamalarda Mart 2023'de en yüksek maliyet grubunu 114,60 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Bunu, 61,6 TL ile et, tavuk ve balık grubu izlerken; sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise martta 61,2 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.4 lira iken, katı yağ ve sıvı yağ ise 19.44 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları olarak öne çıktı.

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