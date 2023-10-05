Bloomberg: Türkiye ile BAE üçüncü köprüye tren yolu projesi için görüşüyor

Bloomberg'in iddiasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri Varlık Fonu, üçüncü köprüye demiryolu inşa etmek için Türkiye ile görüşüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’li finans ajanı Bloomberg’in iddiasına göre Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 3. köprüye demiryolu inşasını görüşmeye başladı.

Konuyu bilen Türk kaynaklara göre, Abu Dabi varlık fonu (ADQ) ve Türkiye, Avrupa’yı Orta Doğu ve Asya’ya bağlaması planlanan ticaret koridorunun bir parçası olarak İstanbul Boğazı üzerinde bir demiryolu inşa etmek için görüşmelerde bulunuyor.

Demiryolu, 3 milyar dolara inşa edilen ve 3. köprü olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Yetkililerin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ile ortak çalışma başlatılacağını duyurduğu Basra-Bağdat-Türkiye-Avrupa demiryolu projesi için yoğun bir trafik yürütüldü. Bu çerçevede teknik komiteler Kalkınma Yolu projesi üzerinde detayları masaya yatırdı.

Abu Dabi merkezli ve 160 milyar dolarlık varlığı yöneten fon ADQ, Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinde olan demiryolu hattının hayata geçirilmesi için Türkiye ile görüştü.

Bir BAE yetkilisi Bloomberg'e yaptığı yazılı açıklamada “BAE, Türkiye ile dış ticaret hacmini 2030'a kadar 40 milyar dolara çıkarmak için işbirliğini artırmayı hedefliyor. Bu hedef enerji, lojistik, turizm, tarım ve daha fazla sektörlerde yeni yatırım kanalları kurarak başarılacak” dedi.

51 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA YAPILMIŞTI

BAE, temmuz ayında Türkiye ekonomisini desteklemek için 51 milyar dolarlık yatırım sözü vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi sonrası BAE, Suudi Arabistan ve Katar’dan oluşan Körfez turunda yatırım çekmek üzere görüşmeler yürütmüş, bu görüşmeler sonucu yapılan anlaşmalarla 30 milyar doları enerji alanında olmak üzere 51 milyar dolarlık BAE yatırımı öngörülmüştü.