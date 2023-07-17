Bodrum’da oteller personel çıkarmaya başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizmde bayram sonrası beklenen hareketlilik olmayınca 5 yıldız ve üzeri lüks otellerde işten çıkarmalara başlandı. İlçede lüks otel sayısının artması, pansiyon ve motellerin butik otele dönüştürülüp fiyat artışına gitmesi, sektörü olumsuz etkiledi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı'nda yüzde 100'lere varan bir doluluk oranı yakalanırken, sonraki süreçte beklenen olmayınca lüks otellerin personel çıkarmaya başladığı belirtildi.

Yaz sezonunda umutların yüksek tutan turizmciler art arda galen zamlarla da şoke oldu. İç turizmde beklenen hareketlilik olmayınca 5 yıldızlı ve lüks otellerin, yüzde 50 dolululuk oranında kaldığı ve personel çıkarmaya başladığı iddia edildi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 55'LERE KADAR DÜŞTÜ

Profesyonel Otel işletmecisi Hüseyin Softa, iç ve dış turizmde müşteri sıkıntısını yaşandığını belirterek “Sezon itibariyle içinde bulunduğumuz zaman diliminin en hareketli zamanlar olması gerekiyordu. Yani doluluk oranlarımızın yüzde 95 olması gerekirdi. Ama tablo tam tersine gidiyor. Veriler, bizler için iyi şeyler söylemiyor. Otel doluluk oranlarımız yüzde 50'lere kadar inmiş durumda. Bu rakamlar bizleri üzüyor” dedi.

Hem deprem hem de seçimin etkisiyle bir güvensizlik ortamı oluştuğunu belirten Softa, yurt dışına deprem etkisiyle satışların olmadığını, arkasından seçimin güven kaybına neden olduğunu söyledi.

Softa, “Bunun yanı sıra yabancı turist için Türkiye, az tercih edilen ülkeler arasına girdi. Daha önceki yıllarda, bu tür şeyler konuşulmuyordu. Rusya ve Ukrayna savaşı da turizmi ciddi bir şekilde etkiledi” dedi.

“TURİZM KÖTÜ DEĞİL AMA ÇOK DA İYİ DEĞİL”

Dünyanın En Güzel Koyları Derneği'nin Genel Sekreteri Galip Gür ise rezervasyonların yaşanmaya başladığı dönemde depremin meydan geldiğini, ardından seçimlerin yarattığı belirsizlik ortamı ve daha sonra aniden artan fiyatların turizmi olumsuz etkilediğini söyledi.

İşten çıkarmaların başladığını duyduklarını fakat çok da büyük oranda olmadığını söyleyen Gür “Beklediğimiz doluluk oranında değiliz. Turizm kötü değil ama çok da iyi değil modundayız. Aşırı artan maliyetler nedeniyle beklenen doluluk oranı gerçekleşmeyince yüzde 25 oranında otellerde indirim yapılmaya başlandı” dedi.

Sadece otellerin değil her yerin her şeyin pahalı olduğunu ifade eden Gür son zamlardan sonra ulaşımın da tatilci için büyük sorun olduğunu söyledi. Gür, “Avrupa'da uçaklar el yakıyor bu nedenle Avrupalı turist tren veya karayolu ile gidebileceği yerleri tercih ediyor. Biz turizmciler de ülkenin ekonomik durumuna göre turizmde pozisyon almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

5 YILDIZ VE LÜKS OTELLER PERSONEL ÇIKARTIYOR

Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği Başkanı Sabahattin Duman ise “Birçok 2-3 yıldızlı otel butik otele dönüştü, 5 yıldız ve lüks otellerin sayısı da arttı fiyatları da. Bayramdan sonra beklenen artış olmayınca lüks oteller personel çıkarmaya başladı diye duyuyoruz. Ancak 2-3 yıldızlı otellerde durum normal” dedi.

Akaryakıt başta olmak üzere aşırı artan maliyetler ve vergilere turizmcilerin dayanmaya çalıştığını söyleyen Duman, bu nedenle birçok lüks otelin indirime gitmek zorunda kaldığını ve böyle giderse turizmcinin bu yükü kaldıramayacağını söyledi.

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