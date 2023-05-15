Bütçe nisanda 132,5 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi nisanda 132,5 milyar TL, ocak-nisan döneminde 382,5 milyar TL açık verdi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı.

Bütçe, seçim öncesinde nisan ayında 132,5 milyar TL, ocak-nisan döneminde 382,5 milyar TL açık verdi.

Bütçe açığı, geçen sene nisanda 50,2 milyar TL, ocak-nisan döneminde 19,4 milyar TL olmuştu.

Nisanda bütçe geliri 268 milyar TL olurken, bütçe gideri 400,4 milyar TL oldu.

Ocak-nisan döneminde ise toplam gelir 1 milyon 63 milyar TL, toplam gider 1 milyon 445 milyar TL oldu.

Faiz dışı açık, nisanda 98 milyar TL, ocak-nisan döneminde 247,3 milyar TL oldu.

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