Çalışma Bakanlığı’ndan emekli ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyeleri hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada emekli olup fiilen çalışmayanların ikramiye ödemlerinin yapıldığı kaydedilirken kapsam dışında tutulan emekliler için de çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.”

ÖNERGE MECLİS’E GÖNDERİLDİ

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önergenin TBMM’ye gönderildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışmanın başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

“Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu’na gönderildi.” (DHA-AA)

İlginizi Çekebilir Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM mesajı