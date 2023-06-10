ÇAYKUR zararı vatandaşın sırtına yıktı

Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği 2017 yılından bu yana zarar eden ve zararı 2,8 milyar liraya, banka borçları da 4,8 milyar TL'ye ulaşan ÇAYKUR, çareyi çaya yüzde 43,71 oranında zam yapmakta buldu, zararı vatandaşın sırtına yıktı.

Deniz AYHAN

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Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılından bu yana zarar eden ve zararı 2.8 milyar liraya, banka borçları da 4.8 milyar TL’ye ulaşan ÇAYKUR, çareyi çaya yüzde 43.71 oranında zam yapmakta buldu, zararı vatandaşın sırtına yıktı. ÇAYKUR geçen yıl mayıs ayında da aynı oranda ve yüzde 43,71 oranında zam yapmıştı.

Türkiye'de günde 250 milyon bardak çay içiliyor ama ÇAYKUR sürekli zarar ediyor. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü görevinde AKP Rize İl Başkanı İshak Alim'in kardeşi Ziya Alim bulunuyor.

ÇAYKUR yöneticileri geçen yıl TBMM KİT Komisyonu’nda kurumun neden zarar ettiği sorusuna ‘'Uygulamalarımızda çok değişken ve dışarıdan etkilere açık gerçekleşme ve sapmalar oluyor'' cevabını vermişti.

2015 yılında 22 milyon lira, 2016'da 82 milyon kar eden ÇAYKUR, 2017’de Varlık Fonu'na devredildi ve zarar başladı. 2017'de 267 milyon, 2018'de 657 milyon, 2019'da 635 milyon, 2020'de 547 milyon, 2021'de ise 503 milyon zarar etti. Kurumun toplam zararı 2022 yılı sonunda 2 milyar 838 milyon TL'ye, banka borçların da 4,8 milyar TL'ye ulaştı.

ZARARIN NEDENİ: DIŞ GÜÇLER

Çaykur yöneticileri TBMM KİT Komisyonu’nda kurumun neden zarar ettiğine ilişkin soruya, “Yıl içi uygulamalarımızda çok değişken ve dışarıdan etkilere açık gerçekleşmeler olabiliyor. Bölgenin özel şartları gereği gerçekleşmelerde sapmalar da olabiliyor. Teşekkülümüz gereğini yapmaktadır” yanıtını vermişti.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü görevinde AKP Rize İl Başkanı İshak Alim'in kardeşi Ziya Alim bulunuyor. Yönetim Kurulu üyelerinden Ekrem Yüce de aynı zamanda AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı… Geçtiğimiz ay ÇAYKUR yönetiminden ayrılan Hikmet Ayar ise AKP Rize eski Milletvekiliydi.

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