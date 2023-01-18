Mehmet Cengiz’in yaptığı tünel 6 yılda deforme oldu, tamirine milyonlar harcanacak

AKP iktidarının gözde müteahhitlerinden Cengiz İnşaat'ın yaptığı Ilgaz Tüneli 6 yılda deforme oldu. Tüneldeki tehlikenin giderilmesi için yeni ihale açıldı. Milletin cebinden 143 milyon TL daha ödenecek.

Yusuf DEMİR

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Ilgaz Dağı’na AKP iktidarında yapılan tünel 6 yılda deforme oldu. Muhalefetin “5’li Çete” olarak nitelendirdiği müteahhitler arasında yer alan Cengiz İnşaat tarafından 2016 yılında bitirilen tünelin onarımı için yeni ihale açıldı.

Aldığı kamu ihaleleriyle yakından tanınan Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz İnşaat’ın yaptığı tünelde meydana gelen deformasyonun giderilmesi için 153 milyon 795 bin 675 TL yaklaşık maliyet hesaplandı.

Tüneldeki deformasyonun giderilmesi için açılan ihale, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gereken hallerde veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması durumunda uygulanan 21b Pazarlık usulüyle düzenlendi.

29 Kasım 2022 günü Ankara’da gerçekleştirilen ihaleye 5 firma davet edildi. Tam adı, “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin Muhtelif Kesimlerindeki Deformasyonların Onarımı İşi” olan ihale özel olarak davet edilen HGG İnşaat’a 143 milyon 14 bin 727 liraya verildi.

“ILGAZ DAĞINI DİZE GETİREN TÜNEL”

“Ilgaz Dağı’nı dize getiren tünel” olarak lanse edilen tünel, 26 Aralık 2016’da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans katılımıyla hizmete açılmıştı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, tüneli “Geleceğimizin sembolü” olarak nitelendirmişti.

CENGİZ İNŞAAT İHALEYİ YÜZDE 43 KIRIMLA ALMIŞTI AMA…



Başbakan Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada dikkat çekici bir bilgi daha verdi. Projenin maliyetinin 700 milyon lirayı aştığını kaydetti.

Oysa Kamu İhale Kurumu kayıtlarına göre, Cengiz İnşaat, Ilgaz Tüneli için 16 Mayıs 2012 günü yapılan ihaleyi 219 milyon 147 bin TL teklifle almıştı.

AKP iktidarı 10 yıl önce düzenlediği bu ihaleyi, son yıllarda büyük ihalelerde yaptığı gibi 21b Pazarlık usulüyle, yani özel davetle değil, açık usülde yapmıştı. Bu sayede tam 39 firma ihaleye ilgi gösterdi.

Ancak ihaledeki çarpıcı detay da sektördekilerin dikkatlerinden kaçmadı. Karayolları Genel Müdürlüğü uzmanları yaklaşık maliyeti 387 milyon 591 bin 611 TL olarak hesaplamıştı. Cengiz İnşaat ise tam yüzde 43 kırımla 219.1 milyon TL teklif vererek tüm rakiplerini geride bırakmıştı. Maliyetin, daha sonra Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı 700 milyon TL’ye nasıl çıktığı merak konusu.

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