EBRD Başkanı: Faizler uzun süre yüksek kalmalı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin yabancı yatırımcıları çekmesi için para politikasındaki yeni seyrin uzun vadeli bir strateji olarak "devam etmesi gerektiğini" söyledi.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye’nin yabancı yatırımcıları çekmek için yeni ve daha sürdürülebilir ekonomik stratejisini hızla ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Yeni kabine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayından bu yana agresif faiz artırımlarına giderek ve ağır finansal piyasa düzenlemelerini gevşetmeye başlayarak yıllardır uygulanan alışılmışın dışındaki politikaları sona erdirmeye çalıştı.

TCMB dünkü para politikası toplantısında politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40’a yükseltirken, sıkılaştırma sürecinin hızı yavaşlatılarak kısa sürede tamamlanacağı mesajını verdi.

‘FAİZ UZUN SÜRE YÜKSEK KALMALI’

Renaud-Basso, dün TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görüşmeden hemen önce Reuters ile yaptığı söyleşide, para politikasındaki yeni seyrin uzun vadeli bir strateji olarak “devam etmesi gerektiğini” söyledi.

Türk lirası cinsi varlıklardan çıkan yabancı yatırımcıları güvende hissetmeye neyin ikna edeceği sorulduğunda Renaud-Basso, “Kalıcı ve güçlü bir politika stratejisi görmek için biraz zamana ihtiyaç var” dedi.

Renaud-Basso, politika faizinin yüzde 40’a çıkarılmasının bu yönde atılan bir adım olduğunu ve güveni yeniden tesis etmek için faizlerin oldukça uzun bir süre yüksek seviyede kalması gerekeceğini belirtti.

Türkiye’ye diğer ülkelere yaptığından daha fazla yatırım yapan EBRD, bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan en az 2,5 milyar Euro yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, güneydoğudaki birçok şehir ve kasaba yerle bir olmuştu.

EBRD, su, elektrik ve diğer altyapıların onarımına odaklanarak iki yıl içinde 1,5 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor.

ERDOĞAN RİSKİ

Renaud-Basso, EBRD’nin bu yıla girerken Türkiye’deki yatırımlarını azaltmış olduğunu açıkladı.

Renaud-Basso, “Fakat çok önemli olan politika değişikliğini ve depremi de göz önüne alarak, (yatırımları) yeniden artırdık ve yatırım açısından tarihin en yüksek seviyesine ulaştık” dedi.

Ekonomi yönetimi ciddi ölçüde azalan döviz rezervlerini artırmak için yabancı tahvil yatırımcılarını ve doğrudan yabancı yatırımı çekmeyi hedeflediğini açıklarken, bu açıklama yüzde 61’in üzerinde olan ve gelecek yıl yükselmesi beklenen enflasyonu düşürme çabasını destekledi.

TCMB dün sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlamak için gerektiği sürece sıkı para politikasını sürdüreceğini açıkladı.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dört yılda dört TCMB başkanını aniden görevden alması da dahil olmak üzere yıllardır süren alışılmışın dışındaki ve bazen dengesiz politikaları nedeniyle yatırımcılar tereddütlüler.

Dört günlük Türkiye ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de görüşen Renaud-Basso, “Geçmişte gerçekten de bazı U dönüşleri yapıldı. Ancak yetkilileri dinlerken, bunun sürdürülebilir olması gerektiğini bildiklerinden eminim” dedi.

Renaud-Basso bu hafta deprem bölgesini de ziyaret ettikten sonra, deprem iyileştirme fonlarının artabileceğini ancak ilk önceliğin tahsis edilen 1,5 milyar Euro’luk yatırımın yapılması olduğunu belirtti.

Renaud-Basso, “Kış dönemi, özellikle (depremden en ağır etkilenen) ve yaşam koşullarının ve barınma (olanaklarının) asgari seviyede olduğu Hatay’daki insanlar için çok zor olacak” dedi. (REUTERS)

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