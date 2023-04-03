Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre martta aylık enflasyon yüzde 2,29, yıllık enflasyon yüzde 50,51 oldu. ENAG'a göre ise tüketici fiyatları martta aylık yüzde 5,08, yıllık yüzde 112,51 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleşti.

TÜİK’e göre, tüketici enflasyonu şubat ayında aylık bazda yüzde 3,15, yıllık bazda yüzde 55,18 olmuştu.

Reuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, martta aylık enflasyonun yüzde 2,9 olması, yıllık enflasyonun yüzde 51,3’e gerilemesi yönündeydi.

Anadolu Ajansı anketinde ise mart için aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,86, yıllık enflasyon beklentisi yüzde 5,35 olmuştu.

TÜİK sonuçları, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin martta bir önceki aya göre yüzde 3,83, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 78,62 arttığını açıklamıştı.

EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,30 ile eğitim oldu.



2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.



ENAG’A GÖRE ENFLASYON YÜZDE 112,51

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise tüketici fiyatları martta aylık yüzde 5,08, yıllık yüzde 112,51 arttı.

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