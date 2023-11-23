Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivite kasımda da gerilemeye işaret etti
Euro Bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksindeki düşüş kasımda ivme kaybetse de resesyon endişeleri kuvvetlendi.
Euro bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen, imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksindeki (PMI) düşüş, kasımda ivme kaybetti. Ancak tüketicilerin harcamalarını azaltmaya devam etmesiyle ekonominin bu çeyrekte tekrar daralması bekleniyor.
Bileşik PMI kasım ayında beklentilerin üzerinde 47,1 seviyesinde açıklandı ancak 50 seviyesinin altında kaldı.
Bu veride 50 puanın üstü büyümeye altı daralmaya işaret ediyor.
Geçen ay nihai veri 46,5 ile üç yılın dip seviyesine yakın açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler bileşik PMI’ın 46,9 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Hizmetler sektörü alt endeksi kasım ayında 48,2 ile 48,1 seviyesindeki beklentilerin üzerinde açıklandı.
İmalat PMI ise kasım ayında 43,8 ile 43,4 seviyesindeki beklentilerin üzerinde açıklandı. (REUTERS)